Vendas de Varejo do Acre caíram 8% entre janeiro e maio deste ano             

Em Boletim do Comércio Varejista de maio publicado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico do Estado, o comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, registrou volume de vendas de 9,8%, mostrando crescimento frente ao mês anterior que foi de -10,3%.

Já no varejo simples, o volume de vendas teve avanço de 12,7% em relação a abril que foi de -14,6%. N

No acumulado do ano, o Comércio Varejista do Acre apresenta uma redução de -8% no volume de vendas e no acumulado nos últimos 12 meses, apresentou uma leve alta de 0,7%.

Os resultados mostraram uma recuperação do comércio varejista local após dois meses de queda devido ao cenário de pandemia e isolamento social iniciado em março de 2020. O aumento representa uma recuperação dos meses anteriores, com níveis recordes no campo negativo, tanto no comércio varejista, quanto no comércio varejista ampliado.