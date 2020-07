Indígenas dos vales do Juruá e Purus recebem mais de 2,9 mil cestas de alimentos

Tribos indígenas que habitam os vales dos rios Juruá e Purus, no Acre, receberam, na última semana, 2.960 cestas de alimentos, como forma das ações do governo para aplacar a fome em meio da Covid-19. A ação da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Sena Madureira e Rio Branco.

A distribuição é feita pela Conab, em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai), com recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Desta maneira, a Companhia disponibiliza as cestas para a Funai nos municípios contemplados. Já a Fundação, por sua vez, é responsável pela entrega às famílias beneficiadas.

Os alimentos embalados foram retirados na Unidade Armazenadora da Conab de Porto Velho, contendo 22 quilos de produtos como arroz beneficiado, feijão, açúcar cristal, óleo de soja, farinha de mandioca, leite em pó e macarrão e flocos de milho. Esta é uma ação de âmbito nacional para atenuar os efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19 em grupos tradicionais.