A Agência Trabalhista de Notícias destaca que o deputado Marcus Cavalcante (PTB) parabenizou o governador Gladson Cameli por ter assinado em parceria com as prefeituras de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, um convênio para a implementação do programa Ramais Acre. O plano consiste na execução de obras e serviços como abertura e recuperação de estradas, beneficiando moradores da zona rural dos três municípios.

O convênio assinado entre governo e prefeituras destaca que os recursos distribuídos entre os municípios devem ser investidos na compra de peças, combustível e manutenção de máquinas agrícolas ou recuperação de pontes e drenagem. Para o município de Xapuri o repasse é de R$ 298. 899,23.

“Ouvi o deputado Antônio Pedro falando sobre esse convênio e eu não poderia deixar de parabenizar o governador Gladson por essa iniciativa. Isso ajuda demais as prefeituras que não têm condições de reabrir seus ramais somente com os recursos dos cofres dos municípios. Agradeço demais ao governador por proporcionar essa parceria com todas as prefeituras do Acre”, enfatizou.

O parlamentar falou ainda do projeto de lei de sua autoria que trata da flexibilização na quarentena e da reabertura de maneira gradual das atividades. “Devemos fazer tudo de maneira responsável, cuidando das pessoas que fazem parte do grupo de risco, fazendo o uso correto do álcool em gel, enfim, tudo como manda o protocolo. Esse projeto já se encontra nesta casa para ser analisado pelos colegas deputados e deputadas. A nossa classe comercial precisa recomeçar suas atividades. E nós precisamos encontrar o caminho para que isso aconteça sem que haja o aumento no número de óbitos e de infectados”, disse o deputado.

ANT/Aleac