Cruzeiro do Sul usa mais teste rápido e Rio Branco o PCR para notificar Covid-19 no Acre

Cruzeiro do Sul é o município que mais usa o teste rápido para notificar a Covid-19 no Acre. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, do total de 5.398 notificações 4.959 foram com testes rápidos naquele município.

Rio Branco, que aparece logo em seguida entre os municípios que mais usam o TR, notificou com 4.606.

Em Sena Madureira, 3o lugar, 1.605 casos foram notificados ao longo desta pandemia através do teste rápido.

De longe, Rio Branco é onde mais usa o PCR como notificação do novo coronavírus: 12.513 casos tiveram esse exame como notificador.

Já Mâncio Lima usa mais a sorologia: 153 casos foram notificados com esse exame, sendo que 38 deram positivo. Aliás, a sorologia é usada por apenas dois outros municípios -Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A sorologia é o exame capaz de detectar os níveis de anticorpos IgM e IgG ou IgA e IgG no sangue. Ou seja, o resultado do teste diz se a pessoa já teve contato com o vírus SARS-CoV-2 e o sistema imunológico produziu os anticorpos contra a doença.

Como o organismo só começa a produzir anticorpos depois que a infecção está instalada, o exame é recomendado a partir do 10º dia de início dos sintomas. Importante: um resultado negativo não exclui a possibilidade da presença da doença e nesse caso o médico que assiste ao paciente pode solicitar exames complementares.

O exame de Sorologia é realizado por meio da coleta de sangue venoso do paciente, similar a outros exames laboratoriais de sangue. O material coletado é inserido em um tubo esterilizado antes de ser levado para análise.

O PCR serve para detectar a presença do vírus no organismo do paciente. Analisando o material coletado do nariz e da garganta do paciente, o exame consegue identificar a presença do RNA do vírus.