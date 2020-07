Empresários se reúnem para discutir propostas visando minimizar impacto econômico

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC – representado pelo presidente e vice-presidente da entidade, Leandro Domingos e Marcos Lameira, respectivamente – participou, no último sábado, 4, de reunião para discutir temas que permitam a retomada econômica do Estado nos momentos pós pandemia. O evento foi realizado na sede do Sistema.

A conversa contou com a participação da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Estado do Acre (Acisa), representada pelo presidente, Celestino Bento. A ideia é se reunir junto ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Cel. Ricardo Brandão, ao chefe da Procuradoria Fiscal, Dr. Thiago Torres, e com o Procurador-Geral do Estado, Dr. João Paulo Setti Aguiar.

Na terça-feira, 7, foram apresentadas proposições por parte da classe empresarial que visam minimizar o impacto econômico e financeiro nas empresas afetadas pela pandemia em todo o setor produtivo, indo de questões tributárias e passando pelas execuções fiscais, débitos tributários e até questões econômicas.

Os assuntos debatidos permitiram ao Dr. João Paulo Setti Aguiar, compreender e dimensionar toda a extensão da retomada e seus impactos no setor produtivo de forma a buscar alternativas e ações que permitam o atendimento das proposições. “Dessa forma, a Federação do Comércio e todo o setor produtivo acreano vem dedicando-se aos debates, apresentando as possibilidades de realização em todo o Estado, em benefício dos empresários”, explicou o presidente do Sistema, Leandro Domingos.