Suspeito arrancou dedos de idosa após matá-la e os levou para tentar saque, diz delegado   

Segundo o jornal Diário da Amazônia, a Polícia Civil de Rondônia informou nesta quarta-feira (8) que a servidora pública no Estado do Acre, Dionélia Gioacometti teve quatro dedos arrancados depois de ser assassinada, pelo próprio inquilino, em Colorado do Oeste (RO).

De acordo com o delegado Núbio Lopes, o suspeito carregou os dedos no bolso e foi até um banco para tentar sacar o dinheiro da conta de Dionélia.

Além de Dionélia, seu marido, Eldon Mai, também foi morto.

Em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, Núbio Lopes disse que o suspeito confessou ter arrancado quatros dedos da vítima.

“O inquilino fez torniquete no dedo indicador esquerdo e direito [da vítima], e também torniquetes nos dois polegares. Então ele usou uma faca e cortou os dedos de ambas as mãos. O suspeito fez isso para que pudesse realizar a leitura biométrica e assim fazer saque na conta da vítima, no Banco do Brasil”, disse o delegado.

Ionélia era servidora lotada no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar em Brasileia, no Acre. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), ela era dentista e tinha sido afastada do trabalho por causa da pandemia de Covid-19, por ser do grupo de risco.

