Prefeitura e comitê de transparência apresentam obras do shopping popular

Na manhã dessa última quarta (08), a prefeitura de Rio Branco juntamente com o Comitê de Transparência do Shopping, onde o vereador José Carlos Juruna (Avante) representa a Câmara Municipal.

As obras estão avançadas e segundo os representantes das instituições envolvidas, a previsão é de que a obra seja entregue no mês de agosto. Para o presidente do parlamento municipal, presidente e vereador Antônio Morais (PSB), a obra ajudará a alavancar a economia popular local.

“Estou acompanhando a apresentação de como ficará a finalização do nosso shopping popular, onde está previsto para ser entregue aos pais e mães que levantam nas primeiras horas da manhã para garantir o sustento de suas famílias no mês de agosto. Rio Branco ganhará muito com esse empreendimento popular. Estamos na torcida para que acabe logo essa pandemia e retomaremos nossas vidas e superando mais essa adversidade”, disse Morais.