Prefeitura de Sena e Corpo de Bombeiros se unem para combater queimadas e incêndios

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) se reuniu nessa quarta-feira, 8, com o comandante estadual do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Batista da Costa, para a assinar o termo de cooperação entre o município e o Corpo de Bombeiros para aperfeiçoar as ações de prevenção e combate às queimadas urbanas em Sena Madureira, além de fortalecer e estimular denúncias envolvendo crimes e infrações administrativas ambientais na cidade durante o período de estiagem em 2020.

Com a cooperação, vai ocorrer o recrutamento de funcionários do município e disponibilização de insumos e equipamentos para garantir estrutura capaz de efetivar as ações de prevenção e combate das queimadas urbanas. A população pode contribuir através de denúncias pelo 190, 193, Ministério Público e na própria secretaria municipal de Meio Ambiente, no telefone: 068 99989-4730.

Para Mazinho, a parceria com o Corpo de Bombeiros é de suma importância, pois ajuda no trabalho de combater as queimadas que ocorrem nesse período do ano. Serafim também enfatizou os perigos que os incêndios acarretam na saúde dos moradores, principalmente nesse período de pandemia. “A prefeitura está à disposição para ajudar nesse plano de contingenciamento de combate aos incêndios que se arrastam nessa época do ano. Estaremos ajudando na mão de obra e com os homens que estarão passando por um treinamento para aprender a apagar o fogo. O município também vai disponibilizar maquinários para contribuir com as ações”, relata o prefeito.

De acordo com o prefeito, as queimadas, além de causar destruição no meio ambiente, complicam a saúde das pessoas. “Afeta as vias respiratórias e pode ser um fator chave para contrair o coronavírus, por causar complicações nos pulmões. Por isso, estamos nos unindo no intuito de prevenir e proteger a vida da nossa população”, destaca.

Para o comandante Carlos Batista da Costa, o termo de assinatura com a prefeitura vai ajudar no fortalecimento das ações contra as queimadas e incêndios florestais, cujo índice é bastante alto no verão. “Só temos a agradecer ao prefeito Mazinho Serafim que se colocou à disposição para nos ajudar nesse momento delicado. Estamos passando por uma pandemia e os incêndios florestais só ajudam a agravar a situação das doenças respiratórias. Nossos agradecimentos à gestão municipal e ao Corpo de Bombeiros de Sena Madureira” disse o comandante.

O 6º Batalhão de Sena Madureira informou que as denúncias de queimadas aumentaram na região neste período de estiagem. “Os locais mais atingidos são as matas na zona rural. Com a terra seca, uma simples ‘bituca’ de cigarro pode tocar fogo por vários locais e até destruir propriedades. É importante a população ter conscientização e não fazer queimadas, porque além de prejudicar a saúde pode trazer danos irreparáveis”, alertou o tenente Gustavo Marinho.