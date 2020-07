Polícia Militar oferece nivelamento tático aos seus profissionais

Como parte do planejamento estratégico de qualificação da tropa, a Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou, no último dia 30 de junho, um nivelamento tático aos seus profissionais. Com duração de 08 dias, o treinamento atendeu todo o efetivo do 2º Batalhão e alguns integrantes do 1º BPM, que formarão o Pelotão de Força Tática da unidade.