Morre dona Raimunda Alves, empresária e matriarca da família Moura

Com grande pesar, o GRUPO RECOL comunica o falecimento de sua principal sócia, a matriarca da Família Moura.

A empresária RAIMUNDA ALVES DE SOUSA faleceu aos 92 anos, na tarde desta quinta-feira (09), no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

“DONA RAI”, como era conhecida pelas pessoas mais próximas, foi uma mulher extremamente ligada às suas raízes. Filha de seringueiros, de origem humilde, nasceu em Tarauacá, interior do estado, e ainda jovem se mudou para São Paulo, onde viveu por muitos anos.

No início da década de 80, retornou ao Estado do Acre, e teve a coragem de investir as economias de toda uma vida na pequena empresa que, anos mais tarde, impulsionada pelo talento empresarial de seu filho – o já falecido Roberto Moura –, daria origem ao conglomerado empresarial que hoje forma o GRUPO RECOL.