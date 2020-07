Milho tem redução de preço e beneficia cerca de 970 pequenos criadores do Acre

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) baixou, esta semana, o preço do milho destinado a pequenos criadores do Acre como incentivo ao segmento que sofre com os impactos da Covid-19. O quilo do produto comercializado pelo Programa de Vendas em Balcão (ProVB) está saindo por R$ 0,90, totalizando R$ 54 a saca de 60 kg. Este valor será praticado até o próximo dia 15, quando será realizada uma atualização do valor de comercialização.

Esta medida irá beneficiar cerca de 970 pequenos criadores cadastrados no programa, situados em 13 municípios do estado: Acrelândia, Bujari, Brasileia, Capixaba, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

O objetivo do ProVB é facilitar o acesso de criadores rurais de pequeno porte aos estoques de produtos da Conab utilizados na alimentação dos seus plantéis. O programa atende também as micro e agroindústrias. Entre os segmentos, estão os criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos, entre outros.

O acesso se dá por meio de vendas diretas, a preços compatíveis com os praticados nos mercados atacadistas locais. No caso do Acre, milho está depositado na Unidade Armazenadora da capital Rio Branco, local onde o programa é executado e onde fica, também, a sede da Superintendência Regional da Companhia.