Letalidade da Covid-19 avança lentamente pelo interior do Acre 

Rio Branco responde por 51% dos casos confirmados de Covid-19 no Acre, segundo o boletim especial divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira (8). Além disso, a capital concentra 70% dos óbitos por essa doença. Os dados se referem à semana epidemiológica 27 (até 4 de julho).

Há um mês, na semana epidemiológica 24 (de 7 a 13 de junho) as mortes ocorridas em Rio Branco representavam 73%. No interior, os óbitos corresponderam a 27%.

O número mostra que apesar de lento, o avanço das formas letais da Covid-19 é uma realidade no interior do Acre.

No geral, no entanto, novas mortes por Covid-19 caíram 26% no Acre, de acordo com o Ministério da Saúde. O Acre é um dos Estados da Amazônia onde há diminuição.

Também houve redução no número de registro de óbitos novos por covid-19 nos Estados do Amapá (-34%) e Pará (-25%), e aumento nos estados do Amazonas (+20%), Rondônia (+7%) e Roraima (+131%), enquanto Tocantins apresentou estabilização. Ao final da SE 27, os sete Estados da região Norte apresentaram um total de 9.946 óbitos (15,5% do total de óbitos do Brasil.