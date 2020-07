Governo faz entrega de aparelho auditivo doado durante Live Solidária

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.” A frase, atribuída a Albert Einstein, físico alemão que foi autor de outras reflexões marcantes, não poderia representar melhor o atual cenário pandêmico causado pelo novo coronavírus, que vem despertando o espírito de solidariedade, generosidade e empatia no povo acreano.

E foi assim, numa ação do bem, durante um show beneficente promovido pelo governo do Estado do Acre, que às 20h25 do dia 30 de maio, o telefone da Central de Arrecadação da Live Solidária tocou. E quem diria que aquela ligação, atendida pelo próprio governador Gladson Cameli durante a transmissão que arrecadou quase 90 toneladas de alimentos para as famílias mais afetadas pela crise provocada pela pandemia, mudaria a vida da comerciante Maria do Socorro de Brito, de 56 anos.

Deficiente auditiva há pouco mais de três anos, Maria do Socorro foi selecionada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) para receber um moderno aparelho auditivo, no valor de R$ 8 mil, doado pela Clínica Auditiva do Acre durante a Live Solidária. A entrega oficial do aparelho foi feita na tarde desta quarta-feira, 8, pela titular da pasta, secretária Ana Paula Lima.

“Esta é a demonstração de que as doações estão chegando em forma de amor a todos os que neste momento precisam de uma atenção especial. É muito gratificante ver o brilho nos olhos de quem está recebendo os frutos da ação solidária. A entrega deste aparelho doado com tanto carinho nos emociona, especialmente em ver no rosto da dona Maria do Socorro a felicidade em saber que a partir de agora sua vida mudará para a melhor”, diz a secretária.

Com o laudo de uma perda auditiva de grau moderado e com presença de zumbido no ouvido, sintoma que agrava ainda mais o estresse emocional do indivíduo, Maria do Socorro estava entre outros cinco pacientes da lista encaminhada pela Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) aptos a receber o aparelho.

Emocionada, a beneficiada conta que não acreditou quando recebeu o telefonema da Secretaria de Assistência Social informando sobre a doação. “Quando disseram que eu havia ganhando o aparelho pensei que fosse uma pegadinha. Eu me lembro de ter acompanhado a live do governo no dia, mas jamais imaginei que a partir daquela ação minha vida iria mudar. Não tenho palavras para agradecer, mas em meu coração jamais esquecerei esse gesto tão generoso do governador Gladson e da fonoaudióloga Iriah, que, ao assistir o apelo das autoridades, doou o que tinha de melhor, esse aparelho moderno que vai me trazer a alegria de ouvir de volta”, diz Maria do Socorro, agradecendo a doação do aparelho.

Beneficiada faz alerta aos jovens sobre o uso abusivo de fone de ouvido

Hoje, vivendo de uma pequena lanchonete em sua própria residência, talvez muitos não se recordem de Maria do Socorro de Brito por esse nome, e sim por “Help”, a empresária e dona de um dos bares mais badalados de Rio Branco no início dos anos 2000, o “Bar da Help”.

Foi em decorrência dessa paixão por música alta, tão frequente nas casas de show que comandou, além do uso abusivo de fones de ouvido, que hoje Help sofre as consequências da agressão que a sua audição sofreu ao longo dos anos. Com o aparelho de amplificação sonora individual (Aasi) já posicionado atrás da orelha e ouvindo bem melhor que antes, ela faz o alerta sobre os cuidados com a saúde auditiva, especialmente entre os jovens que costumam abusar dos fones de ouvido.

“Na minha época não se tinha tanta informação como os jovens de hoje têm. Então, a gente abusava do som alto, de passar horas com o fone de ouvido no volume máximo, sem saber dos riscos que isso poderia causar. No meu caso, o resultado foi esse, quase perda total da audição e um zumbido terrível no ouvido. Infelizmente, você só percebe quando já é algo irreversível, quando começa a incomodar as pessoas. Porque você já não consegue mais compreender o que os outros estão falando, e pedir para repetir ou falar mais alto se torna algo chato e frequente. Uma conscientização que se faz necessária, especialmente entre os jovens. Eu aprendi da pior forma”, avalia.

Solidariedade em tempos de pandemia

Do outro lado do telefonema, aquele lá do início da matéria, atendido pelo próprio chefe do Executivo, e que tornou o sonho de Maria do Socorro voltar a ouvir, está a fonoaudióloga Iriah Muniz, proprietária da clínica que fez a doação do aparelho auditivo retroauricular. Ela conta que estava em casa, assistindo a live conduzida pelo sambista Brunno Damasceno e pela apresentadora e porta-voz do governo, Mirla Miranda, quando sentiu vontade de contribuir.

“Eles falaram que cada um poderia ajudar da forma que pudesse, inclusive com seu trabalho. E naquele momento eu não tive dúvidas que também poderia doar o que faz parte do meu trabalho, um aparelho auditivo. Então, peguei o telefone e liguei. Para a minha surpresa foi o próprio governador Gladson Cameli que atendeu a ligação. Eu fiquei muito feliz, tanto pela ação inicial de ter feito a doação, como em todo o processo de entrega do aparelho, recebendo a Maria do Socorro aqui na clínica, pois vi que ela realmente precisava. Agora, já fazendo o uso do dispositivo, ela vai continuar sendo acompanhada durante o processo de adaptação ao aparelho”, explica a fonoaudióloga.