Escolas da capital são contempladas com novos computadores

A entrega de novos computadores, mais modernos e que atendam as demandas das escolas, continua. Esta semana, a Henrique Lima, localizada no bairro Calafate e a José Rodrigues Leite, no centro da cidade, ambas de ensino médio, também foram contempladas com os equipamentos, que serão usadas pelas equipes técnicas e pedagógicas.

Cada uma recebeu 10 novos computadores que já estão instalados e substituíram os antigos, que não baixavam muitos programas importantes para o trabalho, como o Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Educacional do Acre (Simaed), fundamental para a realização do censo escolar.

“Estamos muito felizes porque o secretário Mauro (Sérgio Cruz) atendeu prontamente o nosso pedido. Eles serão imprescindíveis aqui na escola, porque, inclusive, o computador de uma coordenadora de ensino já não estava mais funcionando”, comemora o gestor da Escola Henrique Lima, professor Roberval Lima.

Na Henrique Lima, aliás, outra ação importante do governo do Estado por meio da SEE será uma reforma na escola. Nesse primeiro momento ela receberá pintura completa. “Essa semana mesmo já recebemos a equipe de manutenção da Secretaria, que irá iniciar o trabalho”, informou o diretor.