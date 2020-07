CRM-AC encaminha denúncia ao MPAC sobre falso médico cirurgião plástico em Rio Branco

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) encaminhou uma denúncia ao Ministério Público do Estado, nesta quinta-feira (9) contra Mizael Ribeiro Saboia por exercer a medicina de maneira ilegal na cidade de Rio Branco. O ofício foi entregue à titular da 2ª Promotoria Criminal, promotora Joana D ́Arc Dias Martins.

Segundo o que foi levantado, Saboia é formado em medicina em faculdade do exterior e não tem revalidação de diploma, ou seja, não tem registro no Conselho de Classe e, portanto, não pode exercer a profissão.

A denúncia chegou ao Conselho por meio de uma paciente que teve lesões provocadas pelos atos cirúrgicos inapropriados praticados pelo falso médico. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito que constatou as lesões. O caso foi encaminhado pelo CRM-AC à Delegacia de Polícia Civil da 1ª Regional, ainda no dia 30 de abril de 2020. No entanto, até a presente data não há qualquer informação de providências.

O CRM destaca que o falso médico já respondeu processo na 2ª Vara Criminal de Rio Branco após denúncia de exercício ilegal da medicina no ano de 2016. Desde aquela época, ele já se apresentava como cirurgião plástico e teria provocado lesões corporais de natureza gravíssima em pacientes. Porém, o acusado foi beneficiado pela suspensão condicional do processo em maio de 2019, estando ainda em cumprimento das medidas estabelecidas.

Diante do risco à saúde pública, bem como dos atos reiterados do falso médico, o Conselho Regional de Medicina encaminhou o ofício ao MP-AC para que sejam tomadas as providências cabíveis