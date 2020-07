Ashaninka fazem campanha para ajudar indígenas do Alto Juruá durante pandemia           

Os Ashaninka da aldeia Apiwtxa estão organizando uma campanha de apoio às comunidades indígenas e extrativistas do Alto Rio Juruá, em Marechal Thaumaturgo.

A meta é arrecadar R$1 milhão para a compra de kits de suporte para as famílias indígenas e não-indígenas da floresta, para ajudá-las neste período da pandemia da Covid-19.

Os kits trazem alimentos, equipamentos e produtos essenciais para os moradores da floresta tanto para o consumo diário quanto para o fortalecimento da sua produção local. Pelo menos 1,8 mil famílias devem ser atendidas.

“Marechal Thaumaturgo é um município do Estado do Acre localizado no meio da floresta, na fronteira do Brasil com o Peru. Lá vivem aproximadamente 18 mil pessoas, entre elas indígenas e não indígenas. Os povos indígenas que vivem em Marechal Thaumaturgo são os Kuntanawa, Huni Kuin (também conhecidos como Kashinawa), Jaminawa, Ashaninka e os Apolima-Arara. Além das terras indígenas, o município também abriga a Reserva Extrativista do Alto Juruá e parte do Parque Nacional da Serra do Divisor. Devido à distância dos centros urbanos, a população vive, em sua maioria, do que a floresta produz e se encontra ameaçada pelo vírus Covid-19. O hospital mais próximo para atendimento de pacientes com Covid-19 se encontra a muitas horas de viagem do município e já está operando em sua capacidade máxima. Para ajudar a população de Marechal Thaumaturgo a combater a propagação do vírus e fortalecer seu auto sustento, os Ashaninka da Apiwtxa decidiram criar esta campanha com o apoio de vários parceiros”, diz o portal da campanha.

Saiba mais sobre a campanha “Ashaninka pelos povos da floresta” em https://www.ashaninka.fund/