Arena do Juruá e Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, passarão por reformas

O governador Gladson Cameli enviou uma equipe do Departamento de Manutenção e Logística da Secretaria Estadual de Educação (SEE) para fazer uma visita técnica e avaliação das principais necessidades, a fim de iniciar a reforma de dois importantes espaços em Cruzeiro do Sul, o Teatro dos Náuas e o estádio Arena do Juruá.

As ordens de serviço já foram assinadas e neste momento foi realizado um levantamento das necessidades emergenciais dos dois espaços para início das obras. No Teatro dos Náuas, a reforma abrangerá a estruturação física, pinturas e trocas de equipamentos, e no estádio Arena do Juruá, será iniciada pela parte elétrica.

A chefe do Departamento de Manutenção e Logística da SEE, Nilza Almeida, explicou como será o primeiro momento do início das obras: “Estamos fazendo esta visita técnica e levantamentos para saber por onde começar, para ter a real noção do orçamento, do prazo final e de pessoas que vamos precisar”. Nilza também destacou a necessidade de parceiros para que as obras sejam iniciadas e finalizadas com sucesso.

A coordenadora do Núcleo de Educação, Ruth Bernadino, falou da importância da recuperação desses espaços para a população cruzeirense. “Estes são órgãos ligados à Secretaria de Educação. Temos aqui o teatro, com 20 anos sem uma revitalização e que já recebeu grandes eventos culturais. E também temos o Arena do Juruá, que já foi palco para os maiores públicos do campeonato acreano de futebol. São lugares que estão na memória do nosso povo”, disse.