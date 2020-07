A eleição para a prefeitura de Rio Branco deste ano é completamente diferente de todas as que até aqui foram disputadas. A disputa se dará com a cautela pelo medo da contaminação pela Covid-19, os candidatos vão ter que mudar o comportamento de fazer visitas noturnas aos bairros periféricos para fazer reuniões, porque terão que enfrentar os donos desses territórios, as facções. Isso leva a luta eleitoral para o campo das redes sociais, a chamada mídia tradicional acabou. Levará vantagem quem melhor souber conduzir o debate neste novo campo. Essa será a eleição do mistério, do medo, com o qual os candidatos terão que se acostumar. Quem já é conhecido de outras eleições tende a ter em tese uma vantagem. A eleição para a prefeitura da capital está no campo do imponderável. Será algo que fugirá à normalidade. Desafiador, até para os políticos mais calejados na luta pelo voto. Vamos ter uma eleição onde nunca será como antes, onde cada eleitor com o seu celular terá o poder de destruir uma candidatura, numa postagem. Qualquer denúncia de escândalo entra em tempo real no mundo. Que venham as urnas. E, a eleição que foge de tudo o que acostumamos ver.

RETAGUARDA LIMPA

A prefeita Socorro Neri vai para esta disputa por mais um mandato com a retaguarda limpa. Não há um ato na sua gestão que desabone sua conduta, para virar alvo dos adversários. A tendência dos demais candidatos tende a focar em ações não realizadas nos bairros afastados.

PAUTA BOLSONARISTA

O artigo do senador Márcio Bittar (MDB) sobre a pandemia e dando à hidroxicloroquina (visto como placebo por autoridades mundiais da saúde) uma ação miraculosa, deve ser visto como pauta bolsonarista. Como fiel seguidor do presidente Bolsonaro, Bittar cumpre o seu script.

TAMBÉM SERIA A MESMA COISA

Espera-se que o presidente Bolsonaro se recupere da Covid-19. Não torço por desgraça alheia. O filme está pronto: ao anunciar a sua cura, ele vai dizer que foi graças à hidroxicloroquina. E se dizer que foi graças a ter tomado melhoral, também seus seguidores vão crer piamente.

NÃO SE PLANTA ABACAXI

O vereador Rodrigo Forneck (PT) não foi nenhum radical ao reclamar da redação de um texto da secretária de Comunicação, Ana Cristina, que tira o mérito do ex-prefeito Marcus Alexandre, na formulação de uma política para gerir o Shopping Popular. Desavença inútil.

INSISTÊNCIA DESCABIDA

Fossem ignorantes, poderia se relevar. Mas não se pode relevar a insistência dos Pastores evangélicos, pessoas esclarecidas, em querer abrir os templos de suas igrejas quando avançamos para quase 15 mil contaminados, e a pandemia na faixa vermelha, na capital.

O QUE MUDA NA FÉ?

O que vai mudar na fé dos Pastores e seus fiéis em esperar a pandemia da Covid-19 baixar o seu teto de contaminação? Não estamos numa situação normal, mas numa situação atípica.

FALA, LUZIEL!

As informações são de que a candidatura do advogado Luziel Carvalho (SD) rodou. Depois da nota do SOLIDARIEDADE lhe dando um carão, se fechou em copas e não atende os telefonemas. Até para esclarecer se é um fato verdadeiro ou não é. Fala, Luziel! Fala, Luziel!

HORA DA LARGADA

Dia 31 de agosto abre o prazo para a realização das convenções regionais, a partir de quando os partidos vão escolher os seus candidatos a prefeitos e a vereadores. Até lá, este nó entre o governador Gladson Cameli e a direção do PROGRESSISTAS têm de estar desativado de vez.

PALANQUE DIFÍCIL

Parlamentar do PROGRESSISTAS que me ligou ontem, colocou uma situação, que considera desconfortável, nesta historieta: “passamos as sessões rebatendo os ataques do deputado Jenilson (PSB) ao governo do Gladson, como é que vamos dar palanque a ele e seu partido”?

MODELO QUE DEU CERTO

A discussão sobre a gerência do Shopping Popular me lembrou de uma decisão do ex-prefeito Vagner Sales, em Cruzeiro do Sul. Deu aos permissionários do mercado central e do mercado do peixe, o gerenciamento das unidades, que até hoje cuidam com zelo dos dois bens públicos.

LEVOU UMA LOBA

O deputado Roberto Duarte (MDB) contava que ontem fecharia o pacote da aliança com o REPUBLICANOS do deputado federal Manuel Marcos. Não ocorreu. O Duarte levou uma loba.

O QUE MAIS CRESCEU

O deputado Roberto Duarte (MDB), proporcionalmente, foi o que mais cresceu nas pesquisas, pulando de um inicial 3% para 14%. O fato é visto por ele, como indício que, vai crescer mais.

VOLTAR PARA A MÍDIA

Quando desfere ataques pesados ao PSL, o ex-senador Jorge Viana (PT) cumpre a estratégia de voltar ao palco do debate político, do qual esteve ausente depois da derrota do PT, na última eleição. O JV quer puxar os adversários da sucessão municipal para um terreno que domina.

APOSTOU ERRADO

Quem apostou que a candidatura do empresário Jarbas Soster (AVANTE) era jogo de cena, apostou errado. A sua campanha está em fase de organização, com o forte nas redes sociais, que já começa a ocupar falando de seus projetos. Soster é um candidato que verbaliza bem.

DECISÃO NACIONAL

O PROGRESSISTAS ter um candidato próprio a prefeito de Rio Branco é uma questão que extrapolou a vontade da direção regional do partido, é uma determinação do presidente da executiva nacional, senador Ciro Nogueira. Este é um assunto com a página virada.

QUAL O PROBLEMA?

Não consigo atinar qual é o problema do PROGRESSISTAS ter candidato próprio a prefeito de Rio Branco, quando aliados da última campanha como o PSDB e o MDB, já estão com candidaturas postas. Partido que não mostra a sua cara na eleição, a tendência é de sumir.

NÃO SE TRATA DE AFRONTA

Por mais que me esforce não consigo ver a decisão do PROGRESSISTAS como uma afronta.

OUTRA QUESTÃO

O debate se o governador Gladson Cameli vai ou não seguir o partido, é questão pessoal.

SURFANDO NO GOVERNO

Discussão que não cabe mais é debitar ao PT, o fato de projetos do governo não terem decolado. Mesmo porque, basta dar uma olhada na lista de ocupantes de funções de mando na atual gestão do estado, que se verá no palco figuras carimbadas de adversários da campanha.

NÃO VÃO LONGE

Na política, não vão muito longe, os que ficam como biruta de aeroporto e não têm uma posição. O senador Sérgio Petecão (PSD) apenas cumpre sua palavra de que apoiaria a candidatura a prefeito de Rio Branco do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), e ponto final.

TURMA DA TERRA PLANA

A turma que ainda defende que a terra é plana insiste em brincar com a pandemia, andando sem máscaras, se aglomerando, mesmo com a contaminação pela Covid-19 crescendo e o número de mortes aumentando. A pandemia tornou ainda mais rudes os que negam a ciência.

CAMPANHA MANTIDA

Pelas entrevistas que tem dado à imprensa em Tarauacá, a vereadora Janaína Furtado (PROGRESSISTAS) continua com a sua candidatura a prefeita no cenário eleitoral.

QUESTÃO DE FÉ

Não levo para o ridículo como alguns, a afirmação da candidata à prefeitura de Tarauacá, Néia (PDT), que está na disputa porque conversou com Jesus e este a orientou neste sentido. Questão de fé, eu não discuto, cada um tem a liberdade de acreditar no que bem entender.

PEDRA IMPORTANTE

Uma pedra importante na eleição municipal é o deputado federal Alan Rick (DEM), que teve uma votação expressiva na capital, onde tem seu principal nicho. Para onde ele for, pesa.

MOSTRADO POSTURA

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) tem mostrado firmeza na condução do seu partido, quando se trata de defender o que pensam majoritariamente os integrantes da sigla, que querem ter candidato próprio a prefeito da capital. Uma postura que mostra liderança.

FRASE MARCANTE

“A honra é um vestido transparente” Ditado espanhol.