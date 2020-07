Sindicatos industriais, FIEAC e Sebrae realizam a Semana do Crédito

Pronampe, FAMPE, BNDES, FNO e outras linhas de crédito já foram anunciadas para socorrer às empresas durante esse período de pandemia. Mas como o empresário consegue ter acesso a esses benefícios? É justamente para tirar todas essas dúvidas e prestar assessoria aos empreendedores que os sindicatos industriais do Estado, FIEAC e Sebrae realizam, entre os dias 7 e 17 de julho, a Semana do Crédito.

O lançamento do evento ocorreu na segunda-feira, dia 6, por meio de videoconferência. As instituições irão prestar assessoria individualizada para facilitar o acesso de empresários aos recursos emergenciais oferecidos durante a pandemia. O empresário interessado pode fazer contato pelos telefones (68) 3212-4282, 3212-4249 ou 3212-4240 para agendar seu atendimento, que poderá ser presencial ou remoto, com o consultor contratado para prestar todos os esclarecimentos necessários.

“Essa ação resulta do Plano Plurianual do Sebrae, em parceria com a Federação das Indústrias do Acre e sindicatos industriais. É muito importante que os empreendedores acessem esses recursos emergenciais, até porque não sabemos por quanto tempo irá perdurar essa situação de inércia da economia. Os juros estão acessíveis e os limites estabelecidos para micro e pequenas empresas são oportunos. E vale ressaltar que esse serviço de assessoria não é apenas para indústria, é oferecido também para setores de comércio e serviços”, ressalta o presidente da FIEAC e do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano.

Cláudio Roberto, gerente de atendimento do Sebrae no Acre, que participou da videoconferência acompanhado da consultora do Sebrae, Julciléia da Silva Ferreira, destacou que a intenção é prestar uma consultoria direto com o empresário. “Se precisar fazer um plano de negócio, por exemplo, temos uma assessoria para auxiliar. A ideia é que, quando o empresário for ao banco, esteja com os documentos e todos os procedimentos aptos para acessar o crédito”, frisou Roberto.

Ainda durante o lançamento da Semana do Crédito, a consultora Julciléia detalhou as principais linhas de créditos ofertadas pelos bancos à classe empresarial. Os atendimentos presenciais ocorrerão na sede da FIEAC, no espaço onde funciona o Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.

Também prestigiaram o lançamento da Semana do Crédito os presidentes do Sindicer, Márcio Agiolfi; do Sindigraf, Afonso Boaventura; do Sincepav, Nailton Feitosa; do SindSovertes, Agacis de Lima; do Sindpan, Abraão Felício; do Sincon, Abraão Figueredo; do Sindusmad, Adelaide de Fátima; do Sinear, Antônio Carlos Pereira; além da representante da FIEAC no Vale do Juruá, Janaína Terças, entre outros empresários e profissionais de diferentes áreas.