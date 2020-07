Senador Petecão, é o principal protetor e treinador de Tião Bocalom

No MMA político em que se transformou a escolha de candidatos a prefeito dos partidos que compõem a base do governo, o senador Sérgio Petecão, o Mister Peteca, é o principal protetor e treinador de Tião Bocalom, que já levou vários nocautes em lutas passadas.

Não só pelo tamanho e a cabeça avantajada, mas Mister Peteca decidiu proteger a quem ele mesmo chama de seu boxeador “o velho Boca”, que, segundo ele, está pronto para dá uns cangapés e uma surra nas urnas em Minoru Kinpara, Roberto Duarte e Socorro Neri e quem mais aparecer pela frente na arena eleitoral desse ano.

O principal problema é que o treinador e empresário da kikiboxer, Socorro Neri, o governador Gladson Cameli, quer dá um direto no olho, um cruzado na tábua do queixo e um chute no pano da costela do Bocalom de uma vez só para derrubá-lo antes mesmo da luta começar.

Mas o Mister Peteca tá atento e diz: “Velho Boca, fica atrás de mim porque se o Gladson te pegar de jeito tu vira só a pasta de sangue no chão”.

“Eu só queria saber se a ciência que os gestores públicos estão se guiando nessa pandemia, é aquela que afirma que o ovo faz bem pra saúde, ou a que diz que faz mal?”. (Silvinho Fernandes)

. Por orientação do PROGRESSISTA e do senador Sérgio Petecão (PSD), o ex-prefeito de Acrelândia, o “El viejo Boca”, como é chamado agora Tião Bocalom, não pode dá entrevistas para não deixar o governador Gladson Cameli ainda mais furioso.

. Por outro lado, assessor próximo a Bocalom informou que ele se encontra em Minas Gerais ao lado de sua esposa doente.

. “O Bocalom está muito feliz em ter ido para o PROGRESSISTA, ele foi vereador pela ARENA no Paraná, prefeito de Acrelândia pelo PSD e agora voltou para sua casa”, disse.

. Petecão e Rocha, segundo fonte, trocaram umas figurinhas no dia de ontem…

. Rocha negou o encontro!

. Minoru Kinpara se reuniu com vários dirigentes partidários na sede do PSDB no início da noite de ontem, o assunto foi a seca do rio Acre.

. As últimas pesquisas incendiaram as redes sociais, foi pancadaria verbal para todos os lados.

. Cumbuca é uma cabaça oca, com um pequeno furo no meio ou em cima; a comida é posta e deixada no mato, o macaco com fome mete a mão aberta no buraco para pegar a comida, com a mão fechada ela não passa pelo buraco de volta, o macaco fica preso pela mão.

. Macaco velho não põe a mão na cumbuca.

. Experiência que pode ser aplicada perfeitamente a política!

. Lição dos primos:

. Não ponha a mão na cumbuca, macho!

. O PT partiu de pau para cima do PROGRESSISTA denunciando suposta prática de corrupção na Secretaria de Saúde por conta da C-19.

. A denúncia atinge em cheio a ala do partido que comanda a SESACRE e o partido.

. Vê no que vai dar…

. Como diz figura do proa do PROGRESSISTA, JB, a toda ação há uma reação igual e contrária de mesma intensidade.

. Quando um carro em alta velocidade bate no poste, na mesma proporção o poste bate nele; melhor ainda:

. Quando a mulher enche a cara do marido com um tapa, a cara do marido enche a mão da mulher na mesma grandeza, volume e etc…

. Chega de briga, bom dia!