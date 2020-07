Gladson Cameli entrega 110 novos ônibus escolares à comunidade

O Governo do Estado entregou na manhã desta quarta-feira, 8, 110 novos ônibus escolares, dobrando a frota de veículos destinados a atender mais de dez mil alunos do estado.

O ato de apresentação da frota teve início no estádio Arena Acreana, onde estava estacionado os veículos, de onde um comboio conduzido pelo governador do Estado, Gladson Cameli, seguiu até a frente do Palácio Rio Branco.

Segundo o governador, todos os 22 municípios acreanos serão contemplados com os novos veículos. Em Santa Rosa do Purus, por exemplo, onde nunca houve ônibus escolar, será enviado um veículo para atender os alunos.