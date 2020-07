PM prende homens após cometerem roubo e manterem vítimas em cárcere privado

Na noite desta segunda-feira, 6 de julho, policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (3º BPM/PMAC) prenderam quatro homens, após cometerem um roubo e manterem duas pessoas em cárcere privado no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco. Três armas de fogo e o veículo usados no crime foram apreendidos.

A guarnição estava em patrulhamento na área quando um dos ocupantes de um veículo Ônix, de cor azul, gesticulou para a equipe e relatou que os demais passageiros do veículo – quatro homens armados – haviam cometido um roubo e que estava sob ameaça.

Os suspeitos desobedeceram a ordem de parada dos policiais, saíram em fuga e foram acompanhados pela viatura. Durante o trajeto houve troca de tiros, até que o veículo colidiu com o meio fio. Os envolvidos ainda tentaram fugir, mas foram imediatamente detidos e, sob a ordem dos policiais, desfizeram-se de uma arma de fogo e foram algemados.

No bagageiro do veículo foi encontrada a segunda vítima, que estava com um ferimento no pé e foi encaminhada, após acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Pronto Socorro da capital. Mais duas armas foram localizadas dentro do automóvel, três no total: uma pistola Glock G25, calibre . 380, uma pistola Star Becheverria, calibre 9mm e um revólver Rossi, calibre .38, sem numeração.