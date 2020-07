Luiz Gonzaga denuncia evasão de gado do Estado sem recolhimento de tributos

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou durante sessão virtual desta terça-feira (07), que há algum tempo o rebanho bovino tem sido retirado do Estado sem que os tributos sejam devidamente recolhidos. De acordo com ele, informações dão conta de que cerca de 1500 bezerros são retirados por dia do território acreano, o que já acarretou num aumento do preço da carne.

“Já tem um tempo que o gado está sendo retirado daqui de forma irregular, pois os tributos não são pagos. Segundo me disseram, cerca de 1500 bezerros saem diariamente do Estado, então hoje você já não encontra mais bezerro pra comprar. O governo tem que tomar uma providência com relação a isso”, pediu.

O parlamentar relatou também que ontem já houve um aumento de 10% no valor da carne, uma vez que os frigoríficos estão com dificuldade para adquirir boi para abater. Disse ainda que o rebanho não está sendo reposto e, por conseqüência, o consumidor acreano será cada vez mais penalizado.

“Se uma providência não for tomada, aonde iremos chegar? Compete a esta Casa pedir providências. O governo deve no mínimo aumentar a pauta do bezerro para que ele fique em nosso Estado e, além disso, aumentar também a fiscalização. Os abatedouros hoje trabalham com 50% da sua capacidade, pois não tem boi para comprar. É inadmissível que ocorra evasão fiscal sem que nada seja feito”, concluiu.

Agência Aleac