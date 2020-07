Deputado afirma que exonerações no governo evidenciam crise politica

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) avaliou nesta terça-feira (7) o panorama político do Acre. Ele citou as demissões da secretária de Fazenda, Wanessa Brandão, e do diretor da Secretaria de Saúde, Silvio Charles Gomes .

Em meio à crise profunda ocasionada pela Covid-19, governo resolve mexer na equipe e, portanto, há crise no Executivo, avalia o deputado oposicionista.

“Ninguém quer falar de corda em casa de enforcado mas o governo de Gladson Cameli está sim em mutação e há crise política em gestação”, diagnosticou Magalhães.

Segundo ele, está ocorrendo recomposição antes mesmo da batalha eleitoral e no ano que vem haverá mais mudanças, algo típico do pós-eleições. De acordo com Magalhães, a crise que está em curso terá desdobramentos na Assembleia Legislativa.