Acre registra menor índice de homicídios dos últimos dez anos

O Sistema de Segurança Pública do Acre vem adotando uma série de ações estratégicas de combate à criminalidade, que resultou na redução de 58,33% do número de homicídios no mês de junho em todo o estado e de 42,86% só na capital, em relação ao mesmo período do ano passado.

Durante todo o mês de junho foram registrados dez homicídios, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 24. De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar dos Santos, há dez anos o estado não apresentava um índice tão baixo desse tipo de crime.

“Uma série de medidas estratégicas e ações integradas das forças de segurança estão sendo adotadas para que possamos continuar apresentando reduções não apenas no número de homicídios, mas em qualquer outro tipo de prática criminosa. Vale ressaltar os investimentos em equipamentos e tecnologia por parte dos governos estadual e federal, que são primordiais para o avanço da segurança pública”, completou.