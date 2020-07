Estudo define revitalização florestal no Parque Capitão Círiaco         

O Parque Capitão Círiaco, em Rio Branco, será revitalizado com árvores nativas, como mulateiro, castanheira, seringueira e espécies frutíferas. O diagnóstico florestal foi elaborado pelos pesquisdores da Embrapa.

“O Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo e, além de ser um atrativo turístico de Rio Branco, é um espaço de grande relevância histórica, cultural e ambiental. Com suporte técnico da Embrapa Acre e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vamos reflorestar essa área”, considera Sérgio de Carvalho, presidente da Fundação Garibaldi Brasil em entrevista ao portal da Embrapa.

Eufran do Amaral, chefe-geral da Embrapa do Acre, explica que o parque é cortado por um igarapé e essa área de preservação permanente (APP) está comprometida devido a um incêndio que causou a mortalidade das árvores. Além da APP, outras áreas do parque podem ser cultivadas e adensadas.

“A Embrapa Acre foi demandada para fazer a recomendação técnica do manejo de solo no que se refere às práticas de adubação e calagem a serem utilizadas no plantio de mudas. Desta forma, fizemos a estratificação de ambientes e a recomendação do manejo para cada ambiente a ser recuperado”, propõe Eufran Amaral.

O Parque foi dividido em três unidades de manejo, em função das condições de drenagem e das características do solo. Nas áreas mais baixas, em função das condições de drenagem, deve ser priorizado o plantio de palmeiras, como açaí solteiro, buriti e bacaba. Ao todo, serão utilizadas 480 mudas para inserir nessas áreas.

Nos espaços com drenagem moderada, serão destinadas árvores frutíferas e seringueiras, com a recomendação de 200 mudas por hectare, totalizando 320 mudas. “Com o processo de recuperação, novas áreas de seringueira serão plantadas, com a reposição de árvores mortas. O aumento da densidade do fragmento florestal dará ao conjunto do Parque, com suas edificações e vias de acesso, mais harmonia e integração socioambiental”, finaliza Eufran.

Localizado no bairro Seis de Agosto, região central de Rio Branco, o Parque Capitão Ciríaco é o único seringal urbano do mundo. Pertenceu ao capitão Ciríaco Joaquim de Almeida, que esteve envolvido no movimento político conhecido como Revolução Acreana (1899 – 1903).

Por seu valor histórico e ambiental, o espaço foi transformado em atração turística de Rio Branco em agosto de 1994.

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, deu início à reforma das edificações. Por ser uma região alagadiça, a passarela que dá acesso ao Parque foi reconstruída em concreto, 70% mais alta do que a anterior, feita de madeira. A nova passarela permite o acesso ao Parque durante todo o ano, mesmo nos períodos de alagação.