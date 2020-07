UPA da Sobral completa 6 anos de atendimento à população

naugurada em 3 de julho de 2014, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, popularmente conhecida como UPA da Sobral, completou seis anos de atendimento à população do bairro Sobral e 1º Distrito de Rio Branco, nesta sexta-feira.

A cerimônia em comemoração à data foi realizada na manhã deste sábado, 4, e contou com a participação do secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene e do deputado Federal Alan Rick.

“Esse é um momento de agradecer, em especial, a cada funcionário da UPA Sobral, que são mães, pais, filhos e irmãos, que deixam suas famílias para se dedicarem a outras famílias. Agradeço a todos eles em nome do governador Gladson Cameli”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

Nesses anos, os funcionários acompanharam todas as mudanças ocorridas na unidade, como a estruturação do espaço e organização dos fluxos de atendimentos. Para o Governo do Estado a Saúde é uma das pastas prioritária e, segundo o agente administrativo Carlos Cardoso, há um antes e depois da UPA.

“Com o apoio que recebemos do governo e da Sesacre, conseguimos mudar muita coisa. Hoje temos um corpo administrativo, tudo em consonância para o bom funcionamento”, destacou Carlos Cardoso.

Para o deputado federal Alan Rick, este é um momento de grande satisfação. “A UPA Franco Silva completa seis anos de pleno funcionamento. É um momento de comemoração e de grande satisfação, pois trata-se de uma unidade de referência na capital acreana, dentro da rede de urgência e emergência. Essa Unidade de Saúde desempenha um papel importantíssimo na articulação da saúde pública do Estado. E fico feliz em contribuir com o fortalecimento da UPA”, disse.

A unidade fica localizada no Bairro Sobral e dá assistência a mais 18 bairros adjacentes, correspondendo a 75 mil moradores. A UPA Franco Silva conta com um total de 208 funcionários: 30 médicos, 31 enfermeiros, 58 técnicos de enfermagem, 12 técnicos de radiologia, 2 assistentes sociais, 6 auxiliares de saúde bucal, 5 dentistas, 2 farmacêuticos, 8 biomédicos, 25 agentes administrativo, 5 copeiras, 2 porteiros, 20 terceirizados e 4 estagiários.