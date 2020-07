Sesacre informa aumento de 375 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 14.112 para 14.487 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, neste sábado, 4. O aumento foi de 375 novos casos nas últimas 24 horas.

Mais 4 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, passando de 387 para 391 o número oficial de mortos pela doença. São 3 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 81 e 90 anos, sendo 1 de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Sena Madureira e 1 de Feijó.

A Sesacre retifica a informação contida no boletim desta sexta-feira, 3, sobre a vítima com as iniciais E.A.L, de 79 anos. Ela era moradora de Porto Acre e não de Plácido de Castro, como anunciado.