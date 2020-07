PM apreende arma de fogo no Bairro São Francisco

Policiais militares do 3° Batalhão (3°BPM), apreenderam um menor com uma arma de fogo, na sexta-feira, 03 de julho, no bairro São Francisco.

Durante patrulhamento, a equipe policial parou um moto taxista e, no momento, os militares avistaram o passageiro tentando esconder um objeto no colete do condutor do veículo.