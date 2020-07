Novos policiais civis participam de operação no interior do Acre

Respeitando o limite de gastos com a folha de pagamento do funcionalismo público, o Governo do Acre vem reforçando gradativamente o quadro operacional da Polícia Civil acreana. Na ultima terça-feira, 30, o vice-governador Major Rocha esteve representando o governador Gladson Cameli na solenidade de posse de 62 novos policiais civis que passaram a integrar a Polícia Judiciária do Estado.

Na quinta-feira, 2, pelo menos 20 novos policiais já estavam em campo participando da Operação Calebe, realizada na cidade de Feijó e que teve como objetivo desarticular células de organizações criminosas e prender seus integrantes. Ao todo foram cumpridas 115 ordens judiciais, sendo 61 de prisões e 54 de busca e apreensão.

“Primeiro de tudo, isso demonstra o compromisso do Governo do Estado com a segurança ao dar posse ao primeiro grupo de novos policiais civis que já foram inseridos em sua primeira operação e que com certeza vão contribuir muito com a Segurança Pública. O segundo ponto são os investimentos que estão sendo realizados pelo Executivo, são viaturas, fardamento, armamento entre outras aquisições que têm oferecido melhores condições de trabalho aos nossos agentes”, disse o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira.

Segundo o delegado-geral, apesar das dificuldades enfrentadas pelo Estado, a segurança foi priorizada e o governo começou a empossar novos policiais de forma gradativa, processo que deverá ser concluído até o final do próximo ano.

Na próxima semana a Direção Geral da Polícia Civil começa a apresentação dos novos servidores nas delegacias do interior e também da capital.