Sesacre informa que subiu para 14.112 o número de pessoas infectadas por Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 14.048 para 14.112 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, nesta sexta-feira, 3. O aumento foi de 64 novos casos nas últimas 24 horas.

Os resultados de testes rápidos das últimas 24 horas não foram incluídos no boletim desta sexta, os quais constarão no boletim de sábado, 4.

Até o momento são 33.035 casos notificados no estado, sendo que, desse total, 18.704 foram descartados. Mais 219 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 7.860 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, enquanto 185 pessoas estão hospitalizadas com exame positivo para Covid-19.

A Sesacre informa, ainda, que mais 9 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, passando de 378 para 387 o número oficial de mortos pela doença. São 4 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 52 e 89 anos. Três são de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Plácido de Castro, 1 de Porto Acre, 1 de Mâncio Lima, 1 de Xapuri, e 1 de Feijó.

Os homens:

D.A.V., de 59 anos. Ele deu entrada no dia 1º de julho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), e veio a óbito no dia seguinte, 2. Residia em Rio Branco.

J.A.C., de 82 anos. Ele deu entrada no dia 19 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta quinta-feira, 2 de julho. Era morador de Mâncio Lima.

J.C.M., de 83 anos. Ele deu entrada no dia 1º de julho no Into-Ac e faleceu no dia seguinte, 2. Era morador de Xapuri.

E.S., de 89 anos. Ele teve óbito em domicílio no dia 20 de junho. Era morador de Porto Acre.

As mulheres são:

A.M.S.A., de 52 anos. Ela deu entrada no dia 27 de junho no Into-AC e faleceu nesta quinta-feira, 2 de julho. Era moradora de Rio Branco.

M.G.L.R.O., de 60 anos. Ela deu entrada no dia 2 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta quinta-feira, 2 de julho. Era moradora de Feijó.

E.O.B., de 64 anos. Ela deu entrada no dia 23 de junho no Hospital Regional do Juruá e faleceu nesta sexta-feira, 3 de julho. Era moradora de Cruzeiro do Sul.

M.A.A.S., de 69 anos. Ela deu entrada no dia 28 de junho no Into-AC, e faleceu nesta quinta-feira, 2. Era moradora de Rio Branco.

E.A.L., de 79 anos. Ela de entrada no dia 29 de junho no Into-AC e faleceu nesta quinta-feira, 2 de julho. Era moradora de Plácido de Castro.

Confira o boletim da íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_03_07_2020 ATUAL (1)