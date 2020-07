Prefeitura de Xapuri iniciará a construção de uma nova Creche Municipal

Um investimento de R$ 2.532.378,05, fruto de parceria entre o FNDE e o município de Xapuri. “Quando estiver pronta, vai fazer a diferença no futuro das crianças e em sua qualidade de vida”, disse Bira Vasconcelos.

A Prefeitura de Xapuri iniciará na próxima semana, a construção de uma nova Creche Municipal. O projeto contempla 10 salas de aula, sendo 06 para a Creche e 04 para a Pré-escola, berçário, fraldário, banheiros específicos, solário, sala de multiuso, amamentário, sala de repouso, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, pátio coberto, parquinho – playground externo e castelo d’água. Toda a estrutura atenderá normas de acessibilidade.

A unidade terá capacidade para atender até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. Será destinada a crianças em idade de creche (0 a 3 anos e 11 meses) e pré-escola (4 até 5 anos e 11 meses).

A obra será financiada com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do programa Pró-infância, cuja a tramitação e liberação dos recursos tem o apoio do deputado federal Alan Rick (DEM), mais a contrapartida do município. É a 1ª Creche Municipal propriamente dita, visto que a Creche atual mantida pela Prefeitura é uma estrutura adaptada da antiga Escola Rita Maia.

Para o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos “Xapuri vive também dificuldade financeira, mas compreendemos que educação é prioridade nessa gestão, e como estamos fazendo o dever de casa, do ponto de vista da saúde fiscal do município, podemos iniciar também com nossa contrapartida, a construção de uma nova Creche Municipal, que atenderá especialmente às crianças de nossa amada Xapuri, e, assim como, tantos outros pais e mães de família, na certeza que vai fazer diferença no futuro das crianças e em sua qualidade de vida”, disse.

Para a Secretária Municipal de Educação, Fernanda Abreu “A creche, além de proporcionar uma rotina pedagógica rica e diversificada, garantirá também a melhoria na qualidade de vida da família como um todo, na medida em que os pais poderão trabalhar de forma mais tranquila, deixando os filhos na creche o dia inteiro, se Deus quiser”, disse.

Quando estiver pronta, a Creche Municipal Proinfância Tipo I, terá uma área construída de 1.317,99 m2 e uma área de ocupação de 1.514,30 m2 sobre um terreno de 2.400,00 m2 (40x60m), situada à confluência das Ruas Rotary e São Sebastião no bairro Cerâmica, Xapuri – Acre. Possuirá capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral. Será destinada a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

Há outros espaços como banheiros com vestiário para funcionários, administração, recepção, sala dos professores, secretaria com almoxarifado. Na área de uso comum estão o refeitório, sala de leitura/multiuso, sala de informática, sala técnica, anfiteatro, pátio coberto, playground e estacionamento. No setor de serviços, a estrutura contará com lavanderia, dispensas, rouparias, refeitório, copa e cozinha.

Este é o maior investimento realizado em uma obra pela Prefeitura de Xapuri nos últimos 20 anos.