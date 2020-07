Gladson Cameli nomeia o coronel Paulo César Gomes para comandar a Policia Militar do Acre

Na edição desta sexta-feira, 3, o governador Gladson Cameli publicou a transferência do agora ex-comandante da corporação Cel. Ulysses Araújo para a reserva da PM e já nomeia o coronel Paulo César Gomes da Silva para o cargo de comandante.

O militar, que atualmente também estava na reserva e foi comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) no governo Sebastião Viana, agora passa a comandar a Policia Militar do Estado do Acre.

A opção por Paulo César para comandar a Polícia Militar do Acre também levou em conta o perfil menos político e mais quartel do novo comandante.