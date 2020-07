Escolas de Sena Madureira recebem novos computadores e instrumentos musicais

Reformas completas no ambiente escolar, kits fanfarras para que os estudantes possam participar de festividades em suas cidades, além de computadores modernos e novos. Tudo isso faz parte do conjunto de ações que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) desenvolve em Sena Madureira.

Entre as escolas contempladas está o Instituto Santa Juliana, um dos mais tradicionais da cidade. Para lá foram destinados nada menos do que oito computadores. A reforma da escola contemplou, entre outros aspectos, a cozinha, duas salas de aula, a biblioteca, um depósito novo e uma entrada nova, além da pintura de todo o prédio.

Para o gestor da escola, Chardes Oliveira, as intervenções realizadas pelo governo foram uma “surpresa”. “A gente não esperava, mas ficamos muito contentes porque essa reforma melhorou muito a nossa escola e os alunos têm um lugar muito melhor para estudar”, disse.

Outra escola contemplada com os novos computadores foi a Júlio Mattioli, de ensino médio. A instituição foi contemplada com dez novos equipamentos, além de dois kits de fanfarras, presente que, de acordo com o diretor Irlan Sampaio, vai fazer com que os alunos voltem a ter gosto pela música.

“Esses computadores irão substituir os antigos, que estavam muito defasados. Já em relação aos kits de fanfarra, os nossos alunos ensaiavam em outra escola, agora eles irão retornar para a nossa escola”, relatou.

Quem também recebeu um kit fanfarra e 15 novos computadores foi a Assis Vasconcelos, localizada no bairro Bonsucesso. Lá, a reforma da escola também está em andamento, o que vai melhorar muito a qualidade de ensino dos alunos. “Essas intervenções já melhoraram muito a nossa escola”, avaliou a gestora Vanúzia de Souza.

Os novos computadores que a SEE está distribuindo às escolas servirão para que os alunos possam trabalhar com informática, mas, sobretudo, para que a parte administrativa de cada escola possa melhorar seu trabalho. Isso porque os equipamentos já vêm instalados com programas importantes para a gestão, como o Simaed, fundamental para a realização do Censo Escolar.

“Esse é um esforço que o governador Gladson Cameli, por meio da nossa equipe da SEE, vem fazendo para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino em nosso estado e esses esforços são representados por um conjunto de investimentos”, afirma o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE), que fez questão de entregar, pessoalmente, os computadores aos gestores de Sena Madureira.