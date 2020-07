Condutora perde controle de veículo e capota na estrada de Senador Guiomard

A condutora do veículo modelo Cronos, de cor preto, placa QLW-7547 perdeu o controle da direção e capotou na curva do Itucumã na manhã desta sexta-feira (3) na rodovia AC-40, na região do bairro Santa Maria, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a mulher vinha do município de Xapuri com destino a capital, no sentindo Senador Guiomard-Rio Branco, ao fazer a curva, perdeu o controle da direção e capotou. Com o impacto, a mulher sofreu escoriações.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a condutora que resolveu ficar no local.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTRANS) estiveram no local e isolaram a área para o trabalho do Perito.

O carro foi removido e encaminhado ao Pátio do Departamento de Trânsito (Detran).