RBTrans prorroga prazo de pagamento de taxi, moto-taxi e moto-frete

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans prorrogou o calendário anual de renovação de permissões e autorizações para serviços de taxi, moto-taxi, moto-frete e autorização do serviço de frete. A superintende do órgão, Sawana Carvalho explicou que a medida se faz necessária em razão do período de pandemia que a cidade vem enfrentando por conta da Covid19.

Sawana explicou que a RBTrans está seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS no que diz respeito as regras de convívio e distanciamento social. Além disso, detalhou ainda que o decreto municipal enquadra o município de Rio Branco em situação de emergência por conta do grande número de infectados pelo Coronavírus.

“Com o intuito de evitar a propagação da transmissão do vírus, foi necessário diminuirmos o número de atendimentos presenciais e para isso tivemos que reordenar os prazos para as renovações dos permissionários. Assim buscamos não causar prejuízo e nem transtorno as pessoas que precisam dessas permissões. Estamos também ajudando na prevenção necessária, cumprindo o distanciamento e o isolamento social tão essenciais durante esse período pandêmico que estamos vivendo”, explicou Sawana.

Confira abaixo como ficou a prorrogação de acordo com os números finais das permissões e datas limite para as renovações: