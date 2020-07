Eleições em novembro é ruim para atuais prefeitos!

Os prefeitos a nível de Brasil pressionaram muito Câmara, Senado e TSE para prorrogar as eleições para 2021 e até 2022 alongando seus mandatos. Muito a contragosto tiveram que engolir o dia 15 de novembro (Proclamação da República) para a realização do 1º turno. A questão é que, assim como no futebol, prorrogação é uma regra combinada antes do jogo. Se quem estar no poder é favorecido pelo uso da máquina na reeleição, a nova data é excelente para os adversários, principalmente na região Norte. Isto porque a partir da 2º quinzena de outubro a chuva começa a desfiar. O resultado é lama nas ruas da periferia e os primeiros atoleiros nos ramais, inclusive nos que estão sendo recuperados. Geralmente não suportam a primeira carga d’água. No Acre, a situação é mais complicada porque todos os 22 municípios carecem de infraestrutura. Queira ou não, esse fato pesa muito numa eleição. O clima vai dizer!

“A ninguém te mostres muito íntimo, pois familiaridade excessiva gera desprezo”. (São Tomás de Aquino)

. Respeito e gosto muito do pastor Luís Gonzaga, até fui solidário com ele nas redes sociais, mas a Ameacre afrontar o MPF está fora de cogitação.

. Ao menos é isso que está chegando para a sociedade!

. O MPF precisa de apoio e reconhecimento pelo trabalho que faz em favor da nação e não de ser atacado.

. Ontem, o Acre teve seu pior dia na pandemia da Covid-19, foi o chamado pico de contaminação.

. E tem gente querendo forçar o relaxamento das medidas de distanciamento social.

. A prefeita Socorro Neri (PSB) colocou a sua responsabilidade pelas vidas acima da sua possibilidade de reeleição.

. No futuro, sua firmeza será reconhecida e exaltada!

. É sempre assim, lá no futuro!

. O que é o futuro?

. A Maria Rosa foi a farmácia e voltou indignada:

. Queria saber porque o médico receita um medicamento e na farmácia querem empurrar outro.

. Sei lá, Maria Rosa!

. Está tudo tão confuso, o mudo tá confuso, a política tá confusa!

. Confuso vem de confusão!

. O vice-governador Major Rocha acabou indo para o PSL mesmo, todas as candidaturas do interior serão mantidas.

. O Progressista, ao que parece, pretende baixar um decreto proibindo algumas coligações com partidos de esquerda tido como socialistas, esquerdistas e comunistas!

. O comunismo morreu faz um bom tempo, mas o cadáver ainda fede!

. Por outro lado, o fascismo não morre, sua semente maligna começa a brotar como erva daninha em meio a sociedade ameaçando a árvore frondosa da democracia.

. O fascismo, para quem não sabe, é como carne de bunda de tetéu; não assa, não cozinha e ainda apaga o fogo!

. Segundo o bom amigo Almir Pagliarini (Aliança), Bocalom é o candidato da direita!

. A triangulação política entre o Palácio Rio Branco, a prefeita Socorro Neri e o Progressista é uma incógnita.

. Ainda tem o senador Sérgio Petecão com a carreta do PSD atravessada na estrada!

. Aliás, como dizia Sócrates “uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida”.

. Bom dia, povo lindo!