Com os casos de contaminação pela Covid-19 chegando a 13.253 pessoas infectadas e com os índices de óbitos saltando de 3,7 para 4,3, o que chega ao número de 365 mortes em todo estado, é da maior irresponsabilidade se colocar em debate a abertura do comércio neste momento. A curva da Covid-19 continua crescendo. E o sistema de saúde beirando a saturação. Alguém precisa dizer aos Pastores evangélicos que não será uma medida atípica como o fechamento dos templos, que os deixará sem fiéis. O que pode diminuir o número de fiéis é se a pandemia continuar avançando. Alguém precisa também convencer dirigentes de entidades comerciais que, o lucro, a economia, estes poderão ser recuperados, mas as vidas perdidas, jamais! Neste momento difícil pelo qual passa a população da capital, a hora é de unidade de ações, de colaboração, entendimento, para que mais famílias não venham chorar os seus mortos. Em bom tempo a prefeitura de Rio Branco apertou a fiscalização do cumprimento do decreto, que na primeira fase foi feito de forma pífia. E tem que apertar mesmo, quando se trata de preservar vidas não se pode pensar em privilégio para esta ou aquela categoria comercial ou evangélica. O governo e a prefeitura estão fazendo sua parte, mas a responsabilidade no combate à pandemia é de todos. Enquanto a faixa de contaminação da Covid-19 estiver no ápice não cabe falar em facilidades. É burrice defender que, apenas os que integram o grupo de risco deveriam ficar isolados, a Covid-19 tem matado jovens. A Covid-19, senhores, já mostrou que não é uma “gripezinha”, os números alarmantes comprovam.

NO JOGO DA REELEIÇÃO

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) estará na disputa da reeleição em 2022. O que poderá fazê-la repensar da decisão será se o governador Gladson Cameli for candidato a senador. Em qualquer outro cenário, o seu nome estará no jogo da eleição para o Senado.

BULE COMUNISTA

As composições das alianças ainda estão naquela fase de conversas, de arrumações. Na capital, a dúvida é qual será a posição do PCdoB. Até aqui, integra a base de apoio da prefeita Socorro Neri. Mas como é um aliado tradicional do PT, é bom aguardar que café sairá do bule.

NOME DA PAUTA

Com qualquer petista da cúpula com quem se conversar sobre a eleição para governador em 2022, o nome preferido é o do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT). O Marcus se sedimentou como um dos nomes mais carismáticos do petismo, nesta nova fase de rearrumação.

CONTINUOU QUERIDO

O que impressiona muito no perfil do Marcus Alexandre é que mesmo com a derrota para o governo, ele é um nome que desperta simpatia, quando é citado em rodas políticas. O mais comum na política é quem foi derrotado numa eleição majoritária, ter o nome esquecido.

APOSTA NO ABDIAS

O deputado federal Alan Rick (DEM) anda entusiasmado com a aceitação do candidato a prefeito de Tarauacá, Abdias da Farmácia (DEM). Fui procurar me informar com políticos de Tarauacá de outros partido, e todos falaram bem do Abdias. O normal seria apontar defeitos.

QUE TRAPALHADA!

O governo do Bolsonaro é uma trapalhada atrás da outra, quando se trata do Ministério da Educação. Todos os nomes que passaram pela pasta fizeram confusão, e quando se pensa que as coisas iam se arrumar com o novo indicado, foi descoberto que era uma nota de 300 reais.

NO VERMELHO, NÃO ABRE!

Enquanto a pandemia estiver no vermelho, com o aumento dos casos de contaminações pela Covid-19 e de óbitos, a prefeita Socorro Neri não flexibilizará seu decreto de restrição ao funcionamento de atividades comerciais não essenciais. E, nem adianta partir para pressão.

CURIÓ EM MUDA

Em isolamento social devido a pandemia, o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, deu todos os poderes um grupo da comissão da executiva regional para formar alianças para a disputa das prefeituras. O grupo é chamado de caça-talentos, e tem nomes como Aldemir Lopes, Chagas Romão, João Correia e Adalberto Ferreira.

NÃO PODIA SAIR ENFORCANDO

O governador Gladson Cameli fez e está fazendo a sua parte na implantação de medidas no combate a pandemia da Covid-19. O que aconteceu neste período do decreto de isolamento e que uma boa parte da população, dos comerciantes, irresponsavelmente, não cumpriu as normas. O Gladson não podia era sair enforcando todo mundo que encontrasse pela rua.

PISA DO BIRA

Em Xapuri, caso a oposição insista em sair com mais uma candidatura pode levar uma pisa nas urnas do prefeito Bira Vasconcelos (PT), que até aqui aparece bem nas pesquisas. Para ter uma eleição equilibrada, a oposição terá que sair com uma candidatura única. Não há meio termo.

FOLGA PARA A COMPOSIÇÃO

A transferência das convenções municipais para setembro deu uma folga para o diálogo por novas composições políticas. Haverá também mais tempo para mais rodadas de pesquisas.

MARCOU PELO DIÁLOGO

Não sei os motivos da saída da jornalista Socorro Camelô do comando da ASSECOM da prefeitura de Rio Branco, mas posso afirmar, que durante o tempo que ficou no setor teve uma conduta profissional, ética, e manteve sempre o diálogo aberto com os jornalistas.

SEM MEDALHÕES

Fora do poder, a chapa do PT para a disputa de vagas na Câmara Municipal de Rio Branco não será repleta de medalhões como nas campanhas passadas, quando as vagas eram disputadas no tapa. O bom vereador Rodrigo Forneck (PT) deverá ser o puxador de votos do partido.

DISPUTA CERTA

O quadro para 2022, no grupo do Gladson Cameli, está formado caso, ele não dispute a reeleição. Estarão disputando o governo o vice-governador Major Rocha (PSDB) e o senador Sérgio Petecão (PSD). Ambos já declararam que, na ausência do Gladson entram na parada.

FAZENDO ARTICULAÇÕES

Falando no senador Sérgio Petecão (PSD), este tem emendado uma reunião atrás da outra, trabalhado alianças, articulando a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) para a prefeitura da capital. Conheço bem o Petecão: quando dá a palavra é um tiro, não recua.

CHEGA COM CARTAS

O MDB pode sair desta eleição para as prefeituras bem maior do que está entrando, aumentando o seu número de prefeitos e de vereadores. A meta da sua direção é chegar na eleição para governador e senador com oito prefeituras e cartas para colocar na mesa.

GRANDE E ORGANIZADO

O MDB não é só o maior partido do estado, mas também é o mais organizado.

TIROU DO INFERNO

Um gestor, que recebeu uma cidade destruída e endividada do seu antecessor, foi o prefeito de Manoel Urbano, Tanizio de Sá. Caminha para o final do mandato com a prefeitura saneada, ruas esburacadas asfaltadas, o que o deixará competitivo na disputa da reeleição.

NÃO EXISTE GUERRA SANTA

A honra do Pastor da Assembléia de Deus, Luiz Gonzaga, é inquestionável e não está no debate. É um homem do bem. O que o MPF está questionando é ter supostamente realizado cultos e aniversários no templo central da igreja, ferindo o decreto que proíbe a realização de cultos, devido a aglomeração, facilitando a transmissão da Covida-19. O caso é jurídico.

“DOUTOR, PRECISO DE UMA AJUDA”

Os candidatos a vereadores e a prefeito de primeira viagem precisam ir se acostumando, porque ao longo da campanha a frase acima será uma constante. E junto vem o pedido para comprar a botija com gás, pagar a conta de luz, prestação atrasada, ninguém fugirá disso.

CONVERSA PARA BOI DORMIR

A história de candidato que fará campanha propositiva, de idéias, é conversa para boi dormir.

FICA NO SD

O ex-prefeito André Hassem disse ontem ao BLOG que, agradece o convite para mudar de partido, está bem no SOLIDARIEDADE, e que qualquer composição política em Epitaciolândia passa pela deputada federal Vanda Milani (SD). Descarta assim a sua entrada no PSDB.

CONDIÇÃO PRINCIPAL

A condição principal que deve ser apresentada pelo vice-governador Rocha ao enviado do PSL, que chega hoje, para dar uma solução na briga pelo comando do partido, no Acre, será que o PSL não tenha candidato a prefeito de Rio Branco, e apóie à PMRB, Minoru Kinpara (PSDB).

CABEÇA EM JOGO

O que está em jogo nesta conversa é se a cabeça do candidato a prefeito do PSL, Fernando Zamora, será guilhotinada ou não, o restante é perfumaria. Não tem nenhum sentimento de amor e nem de simpatia neste debate, do PSL interessa o tempo da TV e o Fundo Eleitoral.

SEM PERDER O FOCO

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, mandou áudio e fotos de ruas sendo asfaltadas, para segundo ela, mostrar que, mesmo não perdendo o foco no combate á pandemia, ainda assim continua com obras estruturantes espalhadas pela cidade e em ramais na zona rural.

FRASE MARCANTE

“Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo”. Éça de Queiróz, escritor.