MPAC e Polícia Militar prendem conselheiro de organização criminosa

Uma ação conjunta entre o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Polícia Militar resultou na prisão de mais um conselheiro de organização criminosa nesta quarta-feira, 1º, em Rio Branco. Ele foi identificado durante investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão auxiliar do MPAC.

Pela manhã, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) cumpriram um mandado de prisão e três de busca e apreensão. O homem que foi preso pertence ao Comando Vermelho e tinha como função gerenciar as atividades de rua da organização criminosa e planejar os crimes.

Já os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de pessoas suspeitas de integrar a facção. De acordo com o promotor de Justiça Bernardo Albano, coordenador-adjunto do Gaeco, a partir do material apreendido, as investigações serão aprofundadas.

Na semana passada, MPAC e PM desencadearam uma operação que desarticulou núcleos de três organizações criminosas em Rio Branco, Senador Guiomard, Feijó, Tarauacá e Rodrigues Alves. Foi a primeira, a partir da celebração do termo de cooperação técnica, assinado em março, que prevê o desenvolvimento de ações integradas e o compartilhamento de ferramentas visando fortalecer o combate ao crime organizado.

Sobre a ação empreendida hoje, o promotor de Justiça Antonio Alceste, também do Gaeco, destaca que traduz um duro golpe contra a criminalidade organizada, visto que atingiu faccionado da alta cúpula.