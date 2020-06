 PM anuncia detenção de homem que usava arma para ameaçar o pai em Cruzeiro do Sul                 

O sexto Batalhão da Polícia Militar anunciou neste domingo (28) a prisão de um homem que ameaça o próprio pai, um idoso de 60 anos, no Ramal do do Darci, região da BR 364 em Cruzerio do Sul.

Armado de espingarda e terçado, o homem tentava contra a vida do pai.

Homens do Batalhão Ambiental foram ao local após serem acioiandos via Ciosp. “A guarnição encontrou a vítima ainda muito nervosa pelo o ocorrido e após colher informações realizou buscas pelo o autor no perímetro e executou a prisão e a apreensão da arma de fogo e o terçado”, informou o 6o BPM.

Após o flagrante o suspeito foi conduzido para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.