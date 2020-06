MPAC cobra cumprimento de contrato de empresa que fornece alimentação para presídio

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por intermédio da 4ª Promotoria Criminal de Rio Branco, realizou reunião na quarta-feira, 24, com representantes da nova empresa que fornece alimentação para o presídio Francisco de Oliveira Conde, e também com o diretor da unidade prisional, Fagner Souza da Silva e fiscais do contrato.

Segundo o promotor de Justiça Tales Tranin, titular da 4ª Promotoria Criminal, o encontro teve como objetivo alertar os representantes da nova empresa quanto a necessidade de cumprimento das cláusulas contratuais.

“O Ministério Público fez questão de chamar o novo representante da empresa que está fornecendo alimentação para o presídio Francisco de Oliveira Conde, assim como os fiscais do contrato e o diretor da unidade, para alertar sobre a necessidade de fiel cumprimento das cláusulas contratuais”, disse o promotor.

O promotor relata que foram tratadas questões relacionadas ao respeito ao horário de entrega do fornecimento do almoço e do jantar; a quantidade de comida estipulada no contrato, que é o mínimo de 800 gramas; a qualidade da comida servida para os detentos, e também sobre o armazenamento adequado e atenção a data de vencimento dos alimentos.

Tales Tranin também cobrou a rígida fiscalização por parte dos dois fiscais do contrato. “O MPAC vai continuar fiscalizando com rigor as questões relacionadas ao presídio”, enfatizou Tales Tranin.