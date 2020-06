“Enxergo e louvo o que é melhor, mas sigo o que é pior”

A expressão acima se lê nas “Metamorfoses”, de Ovídio, em que Medéia se encontra diante do dilema de ajudar o marido, Jasão, contra o próprio pai. Exibe o conflito entre a razão e a vontade irracional. Esse mito também é conhecido nas versões de Eurípides, Ésquilo e Sêneca. Serve para retratar o momento atual dos que desejam flexibilizar as regras de isolamento social argumentando que o “mundo não pode parar”, “todo mundo vai morrer um dia”, “uma hora qualquer todos serão contaminados” e os que entendem que a ciência e a medicina tem razão ao defender regras de distanciamento social de forma racional.

A razão, a ciência vem recomendando a manutenção do isolamento social para evitar mais contaminação e mortes pela Covid-19. Decisão essa seguida ao pé da letra pela prefeita Socorro Neri (PSB). Temos uma realidade de mais de 13 mil casos e cerca de 350 mortos em linha ascendente. Mais de 80% dos leitos de UTI, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, estão ocupados por pacientes da Covid-19. Nessas condições a prefeita deveria autorizar o funcionamento do comércio de algumas atividades à beira da insolvência econômica? Igrejas e academias também? Deve agir com a razão ou de forma irracional e obter dividendos políticos? A situação é grave em todos os aspectos.

A irracionalidade praticada nos estados do sul do Brasil está obrigando seus governadores e prefeitos a fecharem cidades. Curitiba, Florianópolis, municípios do interior de São Paulo e Belo Horizonte, antes modelo de não contaminação do coronavírus, vivem o temor de uma explosão da covid-19 pela irracionalidade de autoridades e da própria população. Deve-se exaltar e louvar o que é melhor para conter a pandemia mortal, mas fazer o que é pior levando a dezenas a morte? Eis o dilema!

“O que você deixa para trás não é o que é gravado em monumentos de pedra, mas o que é tecido nas vidas de outros”. (Péricles)

. A Associação Comercial (Acisa) entende que é possível diminuir a pressão sobre o comércio flexibilizando as regras.

. A questão é que alguns agem como gado quando a boiada estoura.

. É necessário combinar direitinho para que a ideia dê certo.

. Fui um dos primeiros, ainda no ano passado, a afirmar na coluna que o deputado Daniel Zem seria o candidato a prefeito do PT.

. Era óbvio demais!

. Continuo afirmando:

. Não subestimem o PT; não é de graça que o ex-prefeito Raimundo Angelim aparece bem em todas as pesquisas.

. Nas redes sociais, o pré-candidato Minoru Kinpara, do PSDB, continua fazendo um excelente trabalho.

. A Vigilância Sanitária do município está correta em conversar com pastores, empresários, camelôs e etc…

. A questão é a metodologia da conversa, a forma!

. “A palavra dura suscita a ira; a branda desvia o furor”, dizia o sábio rei Salomão.

. O poder municipal pode muito, mas não pode tudo!

. O diálogo é um método!

. Depois do 1º turno das eleições os partidos serão outros partidos em amanho e forma em função do choque da realidade das urnas.

. Quem tem voto tem, que não tem não tem!

. É o povo que dita o jogo!

. Bateram tanto no presidente Bolsonaro que ele ficou de moleira mole!

. Também, pudera!!!

. (Não era para menos!)

. Bom dia!