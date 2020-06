Prefeitura de Sena e governo assinam convênio para a recuperação de ramais

A prefeitura de Sena Madureira assinou na tarde dessa quinta-feira, 25, junto ao governo do estado do Acre, o convênio para a implementação do programa Ramais do Acre. A solenidade de assinatura ocorre no prédio da Universidade Federal do Acre (Ufac) de Sena Madureira e contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim (MDB), do governador Gladson Cameli (Progressistas) e demais autoridades.

Para a execução dos serviços de abertura e recuperação de ramais, serão investidos os recursos na ordem de R$ 669.591,00. Com a chegada do verão mais cedo esse ano, a prefeitura de Sena já iniciou há cerca de um mês os trabalhos de recuperação e abertura de ramais no município com recursos próprios da prefeitura. Em 2019, o governo do Estado enviou recursos financeiros para a realização desses serviços e neste ano o convênio foi assinado pela segunda vez.

O prefeito Mazinho Serafim agradeceu a parceria que o governo do Estado tem firmado com o município para ajudar na recuperação dos ramais de Sena Madureira. “Muito produtiva a nossa agenda com o governador Gladson Cameli, que tem ajudado Sena Madureira pelo segundo ano consecutivo, renovando o convênio para a abertura e recuperação de ramais. Esses recursos vão nos ajudar e muito nos trabalhos desse ano. Temos a expectativa de abrir mais de 2.300 Km de ramais com esse projeto, beneficiando os produtores rurais e as famílias da zona rural”.

O governador Gladscon Cameli ressaltou a importância da parceria com o município, e também fez um reconhecimento ao trabalho do prefeito Mazinho. “Estar em Sena Madureira é uma honra e uma grande satisfação. O governo do Estado tem trabalho para dar suporte a todos os municípios e em Sena não é diferente. Com a assinatura desse convênio, a prefeitura vai poder usar esse recurso para a aquisição de combustível para os tratores e máquinas e, assim, estender a malha viária nos ramais da região. Quando um município tem um prefeito como o Mazinho, compromissado e que honra a sua população, quem ganha é o estado e as pessoas”, disse o governador.

De acordo com o secretário da SEINFRA, Ítalo Medeiros, o recurso federal enviado ao Estado no total de R$ 10 milhões foi dividido entre os municípios de acordo com a quantidade de habitantes, e o valor deverá ser investido na compra de materiais, combustíveis e peças de maquinários para as obras.

Com a operação Ramais 2020, a prefeitura de Sena espera abrir mais de 2.300 km de ramais em nas regiões dos rios Yaco, Macauã, Caeté, Purus e nas BR 364 (Sentido Sena/Manoel Urbano) e BR 364 (Sentido Sena/Rio Branco). Também em ramais já conhecidos como o Ramal do 16, que dá acesso a Reserva Extrativista Cazumbá (Rio Caeté), Ramal do 40, Ramal do 15, Toco Preto, Ramal do Ouro, Linha Seca, Caçaborá, Miragina, entre outros de acordo com o planejamento.

Ainda durante a agenda com o governador, o prefeito Mazinho junto com a comitiva visitaram a fábrica de laminados de Sena Madureira e obras, como a reforma do Estádio Marreirão, Hospital João Câncio Fernandes, Hospital de Campanha da Covid-19, Casa da Cultura e outras. O convênio também tem uma parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Agropecuária do Acre (Deracre) e Secretaria de Estado e Infraestrutura (SEINFRA).

Fonte: Agência de Noticias