Embrapa Acre mantém atividades durante pandemia com auxílio de tecnologias digitais

Como medida preventiva para evitar a disseminação do coronavírus, 81% dos profissionais da Embrapa Acre desenvolvem suas atividades de forma remota e 15% estão em sistema de revezamento, para garantir ações essenciais de pesquisa e transferência de tecnologias e o atendimento ao público. A Unidade adotou uma série de medidas para manter o fluxo de atividades durante o regime de teletrabalho e por meio do trabalho alternado em áreas prioritárias.

Todas as áreas da Empresa estão em funcionamento e nas diferentes equipes os empregados cumprem plano individual de trabalho remoto (teletrabalho). Empregados e gestores adaptaram o espaço da casa para realizar as atividades laborais e cumprir com os compromissos de trabalho. Apesar do distanciamento, a comunicação institucional se fortaleceu com o uso mais intenso das mídias digitais e, pela primeira vez, foi realizada uma reunião geral com os empregados por videoconferência.

Para o chefe-geral, Eufran Amaral, mesmo em um cenário adverso como o atual, é possível garantir resultados e metas previstas para a Unidade. “Com o auxílio das tecnologias digitais estamos conseguindo executar uma intensa agenda de trabalho, com reuniões, seminários, cursos e diálogos de gestão que permitem avançar com a programação institucional durante a pandemia”, destaca.

Capacitação online

A Unidade também tem se planejado para a oferta de capacitações online, por meio do no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma digital da Embrapa. A primeira experiência com capacitação remota aconteceu no mês de maio, com o seminário sobre o uso de drone no mapeamento de palmeiras, realizado no âmbito do Projeto Bem diverso. O evento contou com palestras, sessão de perguntas e respostas e chat interativo. O conteúdo do Seminário está disponível no e-Campo, vitrine de capacitações online da Embrapa que reúne diferentes eventos oferecidos à distância.

“Buscamos alternativas para continuar atuando na transferência de tecnologias e uma das soluções viáveis é o uso de plataformas virtuais. Além de contribuírem para a transferência efetiva de conhecimentos, os eventos online atravessam fronteiras, permitindo contemplar um número maior de participantes de diferentes localidades”, explica Amaral.

Eventos ao vivo

Outra forma eficiente para superar o isolamento físico decorrente da pandemia tem sido a realização de lives, eventos transmitidos ao vivo, por meio de plataformas digitais. Pesquisadores de diferentes áreas têm utilizado essa estratégia de comunicação para compartilhar conhecimentos sobre temas de pesquisa como queimadas na Amazônia e alternativas para melhorar a alimentação do rebanho bovino na seca entre outros assuntos. Na estreia dessa estratégia de interação online o pesquisador Carlos Maurício Andrade realizou um bate-papo descontraído sobre as medidas de controle do capim cabeçudo e capim navalha na pastagem, pelo Instagram, com 85 participantes.

“Diferente da palestra presencial, nas redes sociais os participantes ficam mais desinibidos para participar. As pessoas fazem perguntas, comentam, compartilham experiências. Tem muita troca e essa maior interação é vantajosa para quem apresenta e para o público participante”, ressalta Andrade.

Nessa mesma linha de atuação, profissionais da Embrapa Acre participam da série de lives “Amazônia em foco”, iniciativa realizada em parceria com outras Unidades da Embrapa, com periodicidade semanal, que tem permitido debater temas relevantes da pesquisa agropecuária na região, com a participação de diferentes atores. A segunda edição, transmitida no dia 22 de maio, contou com palestrantes da Embrapa do Acre e de Rondônia e da Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre, que compartilharam informações sobre os desafios e alternativas para o fortalecimento da produção de café na região, para mais de 100 participantes. Eufran Amaral falou sobre os esforços da pesquisa e de instituições governamentais para desenvolver a cultura do café no Acre.

A edição da última quinta-feira, dia 18 de junho, sobre o tema Bioeconomia e uso múltiplo da seringueira, teve o pesquisador Rivadalve Gonçalves como moderador e um dos palestrantes. Junto com pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus/AM) e integrantes da Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural (Apabor) e da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), Gonçalves ajudou a traçar um panorama da cadeia produtiva da seringueira no Brasil e a tirar dúvidas dos internautas sobre diferentes aspectos da cultura, desde a pesquisa até o mercado. As lives da série “Amazônia em Foco” estão disponíveis no canal da Embrapa no YouTube (youtube.com/embrapa).

Pesquisa e gestão de projetos

A continuidade de ações relativas à gestão de projetos, produção científica e outras atividades relacionadas à pesquisa, durante o período de isolamento, tem sido possível graças ao acesso remoto de sistemas corporativos, como o Ideare. Os pesquisadores também participam de videoconferências e grupos de trabalho, integram bancas de defesa online de teses e dissertações e atuam no planejamento de futuras ações de pesquisa e na produção de artigos científicos e publicações técnicas.

Já as atividades de campo e laboratórios que não podem ser adiadas são realizadas com base em critérios normativos de segurança, necessários para garantir a saúde das equipes envolvidas. “O trabalho de análise laboratorial é essencial para a pesquisa. Interromper essas ações poderia causar perda de dados ou de materiais importantes para os resultados esperados”, afirma Paulo Macedo, supervisor do Setor de Gestão de Laboratórios.

No Escritório de Transferência de Tecnologias da Embrapa, em Cruzeiro do Sul, na regional Juruá, as atividades presenciais também estão suspensas, mas permanecem em execução atividades essenciais de pesquisa. “A continuidade das ações em andamento garante o investimento e os dados coletados durante anos de estudos”, enfatiza o analista Daniel Lambertucci, supervisor do escritório da Empresa no Juruá.

Atendimento ao público

Desde o dia 23 de março, quando iniciou o teletrabalho na Embrapa Acre, o atendimento ao público externo tem sido realizado por meios eletrônicos e mídias digitais, através do Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC), por e-mail corporativo e Whatsapp. Além de solicitações de públicos distintos do Acre, incluindo produtores rurais, estudantes e técnicos de diferentes setores produtivos, a Unidade recebe demandas técnicas de diversos estados brasileiros, grande parte com foco na área florestal.

Por meio do SAC é possível solicitar informações sobre os produtos, serviços e processos tecnológicos da Embrapa e esclarecer dúvidas sobre temas de pesquisa. Os dados do usuário são mantidos em sigilo e o prazo máximo para resposta às demandas é de quatro dias úteis.

Suporte tecnológico e comunicação

Para viabilizar o uso efetivo de plataformas digitais na realização das atividades dos empregados, nas diferentes áreas, durante a pandemia do coronavírus, empregados do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Embrapa Acre trabalham de forma remota no apoio às atividades de pesquisa e no suporte aos usuários, e em escala de revezamento na verificação da estrutura física e dos ativos de Tecnologia da Informação da Empresa. “Remotamente, realizamos atividades de monitoramento tecnológico, desenvolvimento de sistemas e atendimento dos chamados que chegam pela Central de Serviços de TI, por e-mail e via WhatsApp”, afirma o supervisor NTI), Jefferson Lima.

Além de viabilizar a continuidade de ações de pesquisa, transferência de tecnologias e de gestão da Unidade, esse suporte tecnológico é essencial para manter o fluxo comunicacional entre os colaboradores e com os públicos externos. A Embrapa Acre mantém uma equipe de profissionais de comunicação que atua na editoração e disponibilização de publicações técnicas no portal da Unidade, na divulgação do trabalho da Empresa e atendimento a demandas da imprensa, de forma remota, por meio do e-mail corporativo [email protected] e do telefone (68) 99933-4412.