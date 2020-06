Deracre recupera usinas de asfalto e trabalha para adquirir outras novas

O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), está realizando a manutenção das usinas de asfalto instaladas nos principais municípios acreanos.

Já foram recuperadas a de Rio Branco, a de Feijó e a de Cruzeiro do Sul, e estão passando por rigorosos testes antes de entrar em funcionamento, ainda durante o verão. Nos próximos dias, será a vez da usina de Brasileia. E há o processo de aquisição de mais duas novas, por meio do Projeto Calha Norte, do Ministério da Defesa.

Com a demanda do funcionamento das usinas, também está sendo providenciada a contratação de pessoal para operar nelas.

Durante a semana, o presidente do Deracre, Ronan Lemos Filho, esteve no interior do estado acompanhando esses processos. Em Cruzeiro do Sul, Ronan tratou de assuntos referentes ao retorno da usina que atende o município, a mais antiga do estado e que em breve estará preparando massa asfáltica para a Operação Tapa-Buraco nas estradas estaduais AC-405 e 407.

O presidente afirmou que todos os insumos e agregados já foram adquiridos. E avaliou: “Minha expectativa é de que até o final de junho as três usinas já estejam produzindo massa asfáltica na quantidade necessária para atender as atividades que o órgão vier a agendar”.