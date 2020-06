Bolsistas de PET em matemática produzem videoaulas na internet

Devido à suspensão das atividades presenciais na Ufac, causada pela pandemia do novo coronavírus, o Programa de Educação Tutorial (PET) intitulado Conexões de Saberes em Matemática decidiu mobilizar bolsistas para produção de conteúdo em videoaulas sobre conceitos fundamentais da matemática.

As atividades, que foram planejadas para ocorrer no formato presencial durante todo o ano, agora estão sendo adaptadas para o formato remoto. O público-alvo dos vídeos são estudantes ingressantes nos cursos de graduação em Engenharias, Matemática, Economia, Física, Química e Biologia.

Os vídeos têm de três a dez minutos de duração e abordam diagnóstico realizado pelo PET a partir de questionários e da prática de bolsistas em trabalhos realizados entre 2017 e 2019, no âmbito do projeto de pesquisa do grupo e iniciação científica, tendo como tema o uso de tecnologias na sala de aula de Matemática.

Para o tutor do PET, professor José Ronaldo Melo, a aquisição e formação de conceitos fundamentais da Matemática são necessários ao desenvolvimento de alunos egressos do ensino médio. “É desafiador para o desenvolvimento das atividades dos estudantes dos cursos de graduação da universidade”, afirmou.

Ele cita como causas a qualidade da oferta do ensino médio, o alto nível de abstração dos conteúdos e as dificuldades dos docentes em detectar e atender as dificuldades de aprendizagem dos alunos.

“Essa atividade tem como proposta auxiliar no atendimento a dificuldades de aprendizagem das disciplinas de Matemática dos cursos de graduação da Ufac, discutindo questões voltadas ao insucesso na formação de conceitos e nas operações matemáticas necessárias ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno nos cursos de graduação”, disse o professor.

Para suprir essa demanda, o conhecimento matemático foi dividido em blocos com arquivos de videoaulas que poderão atender não só alunos ingressantes nos cursos de graduação da Ufac, mas de todas as instituições de ensino superior do país, pois os vídeos são publicados gradualmente, com acesso público pela internet no YouTube e redes sociais, podendo ser acessados por computador ou telefone. O conteúdo também é útil para estudantes que pretendem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Participam dessa ação o projeto de pesquisa Recursos e Tecnologias no Ensino de Ciências e Matemática; o projeto de extensão Atendimento aos Alunos Ingressantes aos Cursos de Graduação da Ufac com Dificuldades no Domínio de Conceitos Fundamentais da Matemática; e o projeto de extensão Atendimento ao Aluno da Educação Básica a partir dos Conhecimentos Matemáticos Presentes no Enem.