Polícia Militar prende dois adolescentes por roubo em Cruzeiro do Sul

Policiais Militares da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), do 6° BPM, em Cruzeiro do Sul, prenderam na noite de quarta-feira (24), dois adolescentes acusados de cometerem roubo, no Bairro Aeroporto Velho.

De imediato, os militares começaram as buscas nas proximidades do local do roubo, e se depararam com os possíveis autores transitando em uma motocicleta em alta velocidade.