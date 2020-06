Ufac oferece 400 vagas em graduações EaD de Física e Matemática

A Ufac, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), lançou editais para seleção de alunos para os cursos de licenciatura em Física e Matemática na modalidade educação a distância (EaD), promovidos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. São oferecidas 200 vagas para cada curso, distribuídas nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Feijó.

As graduações têm como público-alvo professores das redes municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público, com no mínimo três anos de atuação profissional e que não tenham diploma de graduação; e a comunidade em geral que tenha participado de uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2018 ou 2019.

As inscrições estão abertas até 18 de julho, pelo link sistemas2.ufac.br/vestibular_especifico/. O preenchimento das vagas por candidatos da comunidade em geral será efetuada com base em resultados obtidos no Enem-2018 ou 2019; já a seleção de professores obedece a critérios específicos que podem ser consultados nos editais.

Confira o edital Prograd n.º 13/2020: Processo Simplificado para Seleção de Alunos para o Curso de Licenciatura em Física EaD-2020

Confira o edital Prograd n.º 14/2020: Processo Simplificado para Seleção de Alunos para o Curso de Licenciatura em Matemática EaD-2020