Um repertório de barzinho, com algumas músicas de compositores acreanos e duração de uma hora e meia. Assim será a live solidária da cantora Lara Pontes no próximo dia 2 de julho. Ela será acompanhada pelo músico Geraldo Roberto de Aquino, o popular Geraldinho, músico muito conhecido no Estado do Acre que assim como boa parte dos mobilizadores culturais e artistas sofre com a crise imposta pelo isolamento social. Geraldinho fará um solo também.

Prevista para as 19h, a live é organizada pela dupla em parceria com a Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes do Acre (Amupac).

“Será uma live em prol do Geraldinho, músico, que vive literalmente de apresentações em shows e barzinhos, vem sofrendo com suspensão dos trabalhos por conta do covid 19, e não está conseguindo manter dívidas como alugueis atrasados e outras contas. Quem puder contribuir, ficaremos gratos”, diz a cantora Lara Pontes.

A Live será transmitida pelo no YouTube, no perfil da Lara.

Os artistas disponibilizaram duas contas bancárias para quem quiser contribuir: Caixa Econômica: Geraldo Roberto de Aquino Ag. 2278 / Conta Poupança: 00037457-1 Operação: 013

Banco do Brasil: Larissa de Souza Pontes Ag. 2359-0 C.C.: 74695-9.