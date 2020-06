Gladson Cameli torna sem efeito nomeação de Vanderlei Sales

Na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 24, o governador Gladson Cameli tornou sem efeito a nomeação de Vanderlei Sales para uma CEC-7 na Secretaria Estadual de Saúde.

Vanderlei possui condenação por improbidade administrativa da época em foi prefeito de Porto Walter. Sales administrou a cidade, localizada no Vale do Juruá por dois mandatos, entre 1997 e 2004.

Em junho do ano passado, o governo sancionou a lei que veda a contratação na administração pública de gestores públicos com condenações, sejam na Justiça comum, sejam na eleitoral. A lei é considerada um ‘marco histórico’ na transparência da gestão pública no Acre.